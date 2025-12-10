Arrivati in piazza Bra a Verona i 190 banchetti di Santa Lucia: tutto quello che c’è da sapere, e le modifiche alla viabilità.

Come da tradizione questa mattina, mercoledì 10 dicembre, in piazza Bra e nelle vie limitrofe del centro di Verona, a cominciare da via Roma, sono arrivati gli attesi banchetti di Santa Lucia. L’antica manifestazione fieristica si svolge nelle giornate precedenti il giorno di Santa Lucia, 13 dicembre, e ha il suo momento culmine nella notte tra il 12 e il 13 dicembre.

Secondo la tradizione, in quella notte la Santa, con il suo asinello e aiutata dal Gastaldo, porta giocattoli, dolci e doni ai bambini buoni. Ma anche carbone ai più birichini. Per Santa Lucia a Verona sono presenti in piazza Bra e via Roma circa 190 banchi e bancarelle di venditori ambulanti, provenienti da tutta Italia.

Le modifiche alla viabilità.

Per consentirne la realizzazione della manifestazione sono previsti alcuni provvedimenti viabilistici:

dalle 15 di martedì 9 alle 24 di sabato 13 dicembre divieto di transito in piazza Bra e in via Degli Alpini, eccetto i veicoli degli ambulanti impegnati nel carico/scarico della merce; in corso Porta Nuova, nel tratto tra via dei Mutilati e piazza Bra, con le sole eccezioni per mezzi di soccorso e pronto intervento, Polizia Locale e Forze dell’Ordine, Taxi, NCC, AMIA in servizio, frontisti diretti in vicolo Dietro Listone (civici 1–7).

Dal 10 al 13 dicembre 2025 nella fascia oraria 23 – 9, è consentito il transito in via Roma ai soli residenti di via Dietro Listone e ad AMIA, per accedere ai passi carrai, agli stalli di sosta e ai cassonetti, a velocità limitata e con precedenza ai pedoni.

Sempre da martedì 9, a partire dalle 15, fino al 13 dicembre ore 24 divieto di sosta con facoltà di rimozione sul marciapiede di via Degli Alpini, area riservata ai banchi degli espositori; corso Porta Nuova, nel tratto tra vicolo Ghiaia e piazza Bra, comprese le aree centrali sotto l’orologio destinate alla sosta breve e al carico/scarico.

Trenino turistico.

Da martedì 9 fino alle ore 24 del 13 dicembre revocata la fermata del trenino, che viene spostata in stradone Scipione Maffei tra i civici 10 e 12.

Sosta Taxi provvisoriamente spostata in corso porta Nuova.

Da martedì 9, fino alle ore 24 del 13 dicembre, è consentita la sosta ai Taxi in corso Porta Nuova, lato civici pari, tra via dei Mutilati e piazza Pradaval.

Misure integrative attivabili dalla polizia locale.

In presenza di particolari condizioni di traffico, la polizia locale potrà disporre ulteriori chiusure temporanee al transito riguardanti:

Corso Porta Nuova (tra via Battisti e via Paglieri), con le sole eccezioni per mezzi autorizzati, frontisti e veicoli destinati a carico/scarico nelle vie adiacenti.

(tra via Battisti e via Paglieri), con le sole eccezioni per mezzi autorizzati, frontisti e veicoli destinati a carico/scarico nelle vie adiacenti. Corso Porta Nuova , carreggiata lato civici dispari, salvo mezzi autorizzati e veicoli diretti in via Locatelli.

, carreggiata lato civici dispari, salvo mezzi autorizzati e veicoli diretti in via Locatelli. Via Bertoni , salvo mezzi autorizzati, frontisti e veicoli per carico/scarico.

, salvo mezzi autorizzati, frontisti e veicoli per carico/scarico. Via del Minatore, direzione via Montanari, salvo mezzi autorizzati e veicoli diretti a via del Minatore e via Trainotti.

Ulteriori disposizioni.

La polizia locale ha inoltre facoltà di vietare il transito dei veicoli, in:

corso Porta Nuova, nel tratto compreso tra via Battisti e via Paglieri, ad eccezione dei mezzi di pronto intervento e soccorso, Polizia Locale e Forze dell’Ordine, Taxi, autobus di linea ATV, veicoli NCC, AMIA, veicoli al servizio degli invalidi, frontisti diretti nelle aree interessate o in vicolo Ghiaia, via dei Mutilati, via Volto San Luca, piazza Arditi, via Marconi, piazza Pradaval, via S. Antonio.

Ancora, in Corso Porta Nuova, sull’intera carreggiata prospiciente ai civici dispari, eccetto mezzi di pronto intervento e soccorso, Polizia Locale e Forze dell’Ordine, Taxi, autobus di linea ATV, veicoli NCC, AMIA, veicoli al servizio degli invalidi, mezzi diretti in via Locatelli; via Bertoni, eccetto mezzi di pronto intervento e soccorso, Polizia Locale e Forze dell’Ordine, Taxi, autobus di linea ATV, veicoli NCC, AMIA, veicoli al servizio degli invalidi, frontisti di via Bertoni, vicolo Stimate e vicolo Croce Verde, mezzi per carico/scarico presso gli esercizi della via; via del Minatore, in direzione via Montanari, eccetto mezzi di pronto intervento e soccorso, Polizia Locale e Forze dell’Ordine, Taxi, autobus di linea ATV, veicoli NCC, AMIA, veicoli al servizio degli invalidi, frontisti diretti a via del Minatore e via Trainotti.

Obblighi di circolazione in caso di attivazione di ulteriori provvedimenti di limitazione alla circolazione.