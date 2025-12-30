Capodanno in piazza Bra: dove parcheggiare a prezzi calmierati

Festa in piazza Bra senza stress: per Capodanno aperti i parcheggi con tariffe agevolate.

Sosta facile a San Silvestro: ecco il piano parcheggi straordinario di Amt3 in vista della festa di Capodanno in piazza Bra. Buone notizie per chi ha scelto di festeggiare l’inizio del 2026 a Verona. Per agevolare l’accesso al centro storico e garantire una mobilità ordinata, Amt3 ha predisposto un piano straordinario per la sosta che coinvolge diverse strutture cittadine.

San Zeno: apertura no-stop e tariffa forfettaria.

Il protagonista dell’iniziativa è il parcheggio San Zeno, che resterà operativo senza interruzioni nelle giornate di martedì 31 dicembre e mercoledì 1° gennaio. La struttura permetterà la sosta continuativa fino alle ore 8:00 di giovedì 2 gennaio. Per tutto il periodo, agli utenti sarà applicata una tariffa forfettaria di 5 euro. È importante ricordare che il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente in modalità elettronica, tramite carta di credito o bancomat, alle casse automatiche interne.

Sosta agevolata in tutta la città

In previsione dell’afflusso record per il brindisi di mezzanotte davanti all’Arena, Amt3 ha confermato la disponibilità di altre aree di sosta a costi calmierati. Oltre a San Zeno, saranno accessibili con tariffe agevolate anche i parcheggi: Zanotto, Centro e Tribunale.

Queste soluzioni mirano a decongestionare il traffico di superficie, offrendo alternative sicure ed economiche a chiunque voglia raggiungere il cuore della festa senza il timore di non trovare parcheggio.

Gli appuntamenti di gennaio

L’impegno per la mobilità non si esaurisce con la notte di San Silvestro. L’apertura del parcheggio San Zeno è stata infatti confermata anche per domenica 4 gennaio, in occasione del tradizionale Mercatino dell’Antiquariato.