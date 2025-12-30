Ferrovia Brescia-Verona: stop ai treni per due fine settimana

Treni soppressi tra Brescia e Verona per 2 fine settimana: date e orari delle interruzioni.

La Brescia-Verona si ferma per correre più veloce, stop ai treni per due fine settimana: date e orari delle interruzioni. Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) ha infatti programmato due sessioni di interventi intensivi per il potenziamento infrastrutturale e tecnologico della tratta, passaggi cruciali per la realizzazione della nuova linea AV/AC Brescia–Verona.

Il calendario delle interruzioni.

Dal 10 al 12 gennaio: i treni si fermeranno dalle ore 05:00 di sabato fino alle ore 05:00 di lunedì tra le stazioni di Brescia e Verona Porta Nuova . In questa fase verranno eseguiti lavori agli impianti di segnalamento e alla trazione elettrica.

i treni si fermeranno tra le stazioni di . In questa fase verranno eseguiti lavori agli impianti di segnalamento e alla trazione elettrica. Dal 24 al 26 gennaio: una seconda interruzione interesserà la tratta Brescia–Lonato dalle ore 05:00 di sabato alle ore 03:00 di lunedì. Nella notte di sabato 24 gennaio, tra le 00:30 e le 05:00, la sospensione sarà estesa anche ai tratti Brescia–Sommacampagna e Verona Porta Nuova–Padova.

L’attivazione del Bivio Mazzano.

Il fulcro di queste operazioni è il completamento tecnologico del Bivio Mazzano, nel bresciano. Dopo una prima attivazione funzionale nel dicembre 2024, gli interventi di gennaio porteranno l’opera alla sua configurazione finale. Questo snodo strategico permetterà ai treni di “transitare agevolmente tra la nuova linea AV/AC Brescia Est–Verona e la linea convenzionale Milano–Venezia, incrementando significativamente la capacità, la velocità e la flessibilità dell’intera rete”, comunica Rfi in una nota.

Investimento per il futuro.

L’opera si inserisce in un quadro di investimenti importante: la sola tratta Brescia Est–Verona ammonta a oltre 3 miliardi di euro.