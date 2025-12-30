Verona-Brennero, pedaggi più cari nel 2026: sbloccati gli aumenti

Autostrada Verona Brennero: stop al congelamento delle tariffe, pedaggi più cari nel 2026.

A22, scattano i rincari: dal 1° gennaio viaggiare sulla Verona – Brennero costa l’1,46% in più: l’asse inaugura il 2026 con pedaggi più cari. La tratta A22, snodo vitale per l’economia scaligera e i collegamenti internazionali, vedrà scattare un adeguamento del 1,46% a partire dal 1° gennaio.

L’impatto sulla A22 e sulla rete nazionale.

Mentre il comparto autostradale nazionale subisce rincari medi dell’1,5%, la Brennero-Verona si attesta su una soglia leggermente inferiore, legata alla sua particolare fase di riaffidamento della concessione. Sebbene altre arterie italiane registrino picchi più elevati (come la Salerno-Pompei-Napoli al 1,925%), l’incremento sulla A22 rappresenta un segnale significativo per il trasporto merci e per i pendolari che utilizzano quotidianamente l’asse del Brennero.

L’adeguamento dei pedaggi è l’effetto diretto di una sentenza della Corte Costituzionale la quale ha ribadito che “l’aggiornamento tariffario è necessario per garantire la sicurezza dei viaggiatori sulla rete. La programmazione degli investimenti infrastrutturali. L’esecuzione delle manutenzioni straordinarie“.