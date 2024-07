Camera di Commercio di Verona: “Sono 27 mila le persone da assumere”.

Camera di Commercio di Verona: “Le imprese della città e della provincia prevedono di assumere 27 mila persone tra luglio e settembre“. Solo per luglio, sono disponibili 9.640 posti di lavoro. In Veneto, le assunzioni previste per luglio sono 43.800, mentre in tutta Italia si arriva a 508.000.”Camera di Commercio di Verona: le imprese della città e della provincia prevedono di assumere 27 mila persone tra luglio e settembre. Solo per luglio, sono disponibili 9.640 posti di lavoro. In Veneto, le assunzioni previste per luglio sono 43.800, mentre in tutta Italia si arriva a 508.000.

A Verona, il 24% delle assunzioni sarà a tempo indeterminato o tramite apprendistato, mentre il restante 76% sarà con contratti a termine. La maggior parte delle assunzioni, il 75%, avverrà nel settore dei servizi, seguita dall’industria. Le imprese con meno di 50 dipendenti rappresenteranno il 55% delle assunzioni.

Circa il 32% delle opportunità sarà destinato a giovani sotto i 30 anni e l’11% a laureati. Ma il 54% delle aziende prevede difficoltà nel trovare i profili richiesti. Questi dati provengono dal Bollettino del Sistema informativo Excelsior, curato da Unioncamere e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.