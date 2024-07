Sciopero: a Verona gli autobus di Atv si fermano per 4 ore

Sciopero: a Verona gli autobus di Atv, giovedì si fermano per 4 ore.

Giovedì 18 luglio anche a Verona gli autobus di Atv si fermano per 4 ore a causa di uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale. Il blocco è stato indetto dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl. Lo sciopero è stato proclamato per protestare “contro le condizioni di lavoro e i salari inadeguati, la mancanza di personale, gli episodi di aggressioni ai conducenti, la difficoltà nel trovare nuovi autisti e la riduzione dei servizi“. Come riportano i sindacati.

Atv comunica che durante lo sciopero non sarà possibile garantire il servizio in questi orari.

Servizio Extraurbano : dalle 17:16 alle 21:14

: dalle 17:16 alle 21:14 Servizio Urbano: dalle 17:30 alle 21:30

Saranno invece assicurati i servizi in questi orari.

Servizio Extraurbano: dall’inizio del servizio fino alle 17:15 e dalle 21:15 fino a fine servizio

dall’inizio del servizio fino alle 17:15 e dalle 21:15 fino a fine servizio Servizio Urbano: dall’inizio del servizio fino alle 17:29 e dalle 21:31 fino a fine servizio

In ogni caso, anche durante lo sciopero, saranno garantiti i bus navetta da e per l’aeroporto Valerio Catullo e il Santuario di Madonna della Corona.