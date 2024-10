Anche a Verona cani e gatti diventano donatori di sangue.

A Verona è possibile far diventare donatori di sangue i nostri cani e gatti, contribuendo così a salvare altre vite. I residenti della città scaligera possono iscrivere i loro cani e gatti alla Banca del Sangue dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie (IZSVe), attraverso un modulo disponibile online. Una volta iscritti, i prelievi e le donazioni vengono gestiti dai veterinari in centri specializzati, come quello di Nogara, vicino a Verona.

Requisiti.

Età compresa tra i 2 e gli 8 anni, peso minimo (5 kg per i gatti, 25 per i cani) e buona salute generale. Prima di ogni donazione, viene effettuata una visita veterinaria gratuita che include esami del sangue per individuare eventuali malattie infettive.

Ogni 4-6 mesi, l’animale sarà invitato a una donazione, organizzata in base alla disponibilità del proprietario. L’iniziativa, senza scopo di lucro, è a disposizione dei veterinari che necessitano di sacche per trasfusioni salva-vita per gli animali trattati o sottoposti a interventi. La partecipazione è completamente gratuita e rappresenta un modo concreto per aiutare altri animali in difficoltà.

L’accordo.

In Veneto, l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie di Legnaro, Padova, ha siglato un accordo con l’Avis per incoraggiare i proprietari di cani e gatti a partecipare alla raccolta di sangue per i loro amici a quattro zampe. La banca del sangue veterinaria, che opera nello stesso istituto, necessita di donazioni per affrontare situazioni critiche come interventi chirurgici, traumi e malattie. Questa iniziativa solidale sottolinea l’importanza del sangue, sia per la salute umana che per quella animale.