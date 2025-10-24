Una bomba d’aereo da 500 libbre è stata trovata a Legnago

Bomba d’aereo da 500 libbre trovata in un cantiere a Legnago, interviene il Reggimento genio guastatori.

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 24 ottobre, durante le operazioni di bonifica dell’area ex Pasqualini, all’interno del cantiere edile di via Mantova 28, di proprietà della Edison, è stato rinvenuto un ordigno bellico di grandi dimensioni, probabilmente una bomba d’aereo da 500 libbre risalente alla seconda guerra mondiale. A renderlo noto è lo stesso sindaco di Legnago, Paolo Longhi.

“Il ritrovamento – continua Longhi – è avvenuto nel corso di uno scavo con mezzo meccanico. Grazie al pronto intervento dei nostri carabinieri, l’area è stata immediatamente transennata e posta in sicurezza, in attesa dell’arrivo degli artificieri dell’8° Reggimento genio guastatori paracadutisti “Folgore” di Legnago, chiamati a rimuovere l’ordigno. Ringraziamo i carabinieri e l’8° Reggimento per la prontezza e la professionalità con cui ogni volta intervengono”.