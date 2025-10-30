Nuova vita per 21 tarantole sequestrate: al parco Natura Viva di Bussolengo la Nuova “Spider House”.

Sono 21 le tarantole sequestrate dai carabinieri Forestali: ora hanno trovato una nuova casa al Parco Natura Viva di Bussolengo. Affidati definitivamente dall’autorità giudiziaria, gli aracnidi appartengono a 7 specie diverse, tutte non letali per l’uomo.

Tra i nuovi arrivati c’è un esemplare di tarantola dalle zampe rosse del Messico, classificata come “minacciata” di estinzione dalla Lista Rossa Iucn. Questa specie è nota per la sua particolare difesa: può scalciare via dal suo addome peli urticanti quando percepisce un pericolo.

Gli aracnidi, originari di Messico, Brasile, Centro America e Africa, sono stati alloggiati nella nuova “Spider House“, un reparto creato ad hoc dal Parco con temperatura, umidità e rifugi calibrati sulle esigenze delle singole specie.

Dalla paura al rispetto: l’appello del parco.

In occasione del loro arrivo, lo staff del parco zoologico sul Lago di Garda lancia un appello per cambiare la percezione comune di questi animali, spesso temuti ingiustamente: “Non sono animali spaventosi. Consideriamo i ragni come nostri alleati”.

Camillo Sandri, direttore zoologico del Parco Natura Viva, sottolinea l’importanza ecologica dei ragni: “Schivi, silenziosi e fondamentali per gli ecosistemi, i ragni sono tra i più efficaci predatori naturali a livello del suolo”. La loro presenza è cruciale perché “contribuisce a limitare la diffusione di insetti, riducendo in particolare modo la pressione su piante e colture“.

Sandri precisa che la paura è comprensibile, ma la conoscenza può trasformarla in rispetto, soprattutto considerando che le tarantole “non sono ‘progettate’ per recare danno a mammiferi di grandi dimensioni come l’uomo”.

Architetti nascosti e minacce reali.

La “Spider House” ospita anche specie dalle incredibili abilità. È il caso della tarantola babbuino reale, che ha subito dimostrato di essere un “architetto impareggiabile” scavando “immediatamente una galleria profonda che rivestirà di seta” per mantenere il microclima ideale. Presente anche la tarantola dai peli ricci del Centro America, che vive nascosta e affida ai suoi lunghi peli sensoriali la capacità di percepire ogni vibrazione del terreno.

Tra gli ospiti c’è anche la tarantola tigre del Guatemala, che tappezza la propria tana con fitte ragnatele usate come sensori naturali. Questa specie è “una delle specie più rapide: preferisce fuggire a gran velocità piuttosto che ingaggiare un corpo a corpo”.

Purtroppo, la vita di alcune tarantole è minacciata. Per alcune specie, il commercio illegale preleva ancora molti esemplari allo stato selvatico. Per altre, la criticità maggiore è la distruzione e frammentazione dell’habitat a causa dell’espansione delle attività umane, fenomeni aggravati dai “falsi miti e alle paure infondate legate a questa famiglia di animali”.