“La Grande Paura di Hitler” sbarca al cinema Rivoli a Verona

Il documentario sull’arte censurata “La Grande Paura di Hitler” arriva al Cinema Rivoli.

Il docufilm “La Grande Paura di Hitler” in sala a Verona: l’evento sull’arte censurata in proiezione al cinema Rivoli. Dopo il successo della grande mostra al Musée Picasso di Parigi, arriva sul grande schermo anche in Italia. L’opera, che racconta la feroce guerra del nazismo contro l’arte moderna, sarà proiettata a Verona come evento speciale al cinema.

Il documentario, diretto da Simona Risi , con la voce narrante di Claudia Catani , sarà nelle sale cinematografiche solo per tre giorni: il 3, 4 e 5 novembre. A Verona, l’unico cinema ad aderire all’evento speciale è il cinema Rivoli.

La storia della censura nazi.

Il film, prodotto da 3D Produzioni e distribuito da Nexo Studios, parte dalla mostra “Arte degenerata” organizzata nel 2025 dal Musée Picasso di Parigi per ricostruire l’esposizione omonima che il regime nazista allestì a Monaco nel 1937. Quell’evento fu il culmine di una campagna volta a denigrare e condannare l’arte moderna, bollata come “degenerata”.

Artisti come Pablo Picasso, Vincent Van Gogh e Amedeo Modigliani videro le loro opere ritirate dai musei tedeschi, distrutte o vendute. Il documentario ricostruisce l’ostilità del nazismo non solo verso le arti visive, ma anche verso la musica (jazz), l’architettura e la letteratura.