Mercato coperto galleria Filippini: la presentazione del menù stagionale veronese a km zero.

Sapori d’autunno a chilometro zero: Coldiretti e Ristoranti Tipici al mercato coperto di galleria Filippini, promuovono il “menù” veronese. Zucche, castagne e melograni sono i veri protagonisti dell’autunno sulle tavole scaligere. Questa mattina 30 ottobre, nella sede di Campagna Amica gestita da Coldiretti Verona, è stato presentato il menù stagionale che sarà adottato nei prossimi mesi dai ristoratori aderenti all’iniziativa.

L’evento ha messo in luce la sinergia tra la produzione agricola locale e l’eccellenza culinaria del territorio. Franca Castellani, presidente di Agrimercati di Campagna Amica, ha sottolineato come questa non sia una semplice collaborazione, ma “un impegno concreto volto a consolidare il legame vitale tra la produzione agricola locale e l’eccellenza della ristorazione del nostro territorio”.

I prodotti d’autunno.

Durante la presentazione, sono stati esposti i prodotti di stagione che saranno la base dei menù autunnali. Tra questi, il Riso Carnaroli dell’Azienda agricola Baschirotto di Nogara, la Zucca della società agricola F.lli Gironda di Minerbe, e le Castagne di Corazza Nicoletta di Caprino Veronese. Presenti anche i frutti autunnali come il Melograno e il Caco di Zamboni Gian Paolo di Villafranca, insieme alla Mela di Verona del Consorzio Ortofrutticolo di Belfiore.