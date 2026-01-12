Treni cancellati e deviazioni: scattano i lavori tra Verona e Vicenza

Stop ai treni a Verona e Vicenza il 16 gennaio: ecco come cambia la viabilità ferroviaria.

Lavori in corso sulla linea ferroviaria tra Verona e Vicenza, stop ai treni venerdì 16 gennaio: ecco come cambia la viabilità ferroviaria. Per consentire il potenziamento infrastrutturale legato alla nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità, Trenitalia ha annunciato uno stop alla circolazione dei treni in un arco temporale tra venerdì 16 e sabato 17 gennaio.

Orari e tratte interessate.

Il blocco ferroviario scatterà alle 20:10 di venerdì 16 gennaio e si concluderà alle 06 di sabato 17 gennaio. Durante queste ore, la circolazione sarà totalmente sospesa tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Vicenza.

Soluzioni per i passeggeri dei Regionali.

Per limitare i disagi ai pendolari e ai viaggiatori, Trenitalia ha predisposto un servizio di autobus sostitutivi tra le due città. È bene però tenere presente queste info.

I tempi di percorrenza degli autobus saranno diversi rispetto a quelli ordinari del treno e soggetti alle condizioni del traffico stradale.

saranno e soggetti alle condizioni del traffico stradale. La disponibilità di posti sui bus potrebbe variare.

potrebbe variare. Per alcuni collegamenti tra Venezia e Verona sono previste deviazioni di percorso con la cancellazione delle fermate intermedie di Vicenza, San Bonifacio e Verona Porta Vescovo, che verranno comunque servite dai bus navetta.

Attenzione: sui bus sostitutivi non è consentito il trasporto di biciclette o mezzi di micromobilità elettrica, né di animali (fatta eccezione per i cani d’assistenza).

Impatto sulle Frecce.

I disagi non risparmieranno l’Alta Velocità. Nella serata del 16 gennaio, alcuni Frecciarossa sulle direttrici Torino-Milano-Venezia-Udine-Trieste subiranno variazioni di percorso. Questo comporterà la cancellazione di queste fermate.

Brescia .

. Desenzano e Peschiera del Garda.

del Garda. Verona Porta Nuova.

Porta Nuova. Vicenza.

Per questi treni è previsto un aumento generale dei tempi di viaggio.