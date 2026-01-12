Solidarietà a San Giovanni Lupatoto: 850 operatori della pia opera ricevono il dono della Vicenzi.

Si rinnova anche per l’inizio del 2026 il legame tra il Gruppo Vicenzi e la Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus di San Giovanni Lupatoto. In occasione dell’Epifania, la storica azienda dolciaria veronese ha omaggiato oltre 850 professionisti sanitari e socio-sanitari con le celebri confezioni di pasticceria in latta.

L’iniziativa ha raggiunto capillarmente il personale impiegato negli otto centri di servizio della provincia e nei reparti di assistenza domiciliare, figure impegnate quotidianamente nel supporto di anziani non autosufficienti e disabili. Il gesto intende onorare la memoria e il solco tracciato dal Cav. Giuseppe Vicenzi, scomparso circa nove mesi fa, proseguendo una tradizione di famiglia volta al sostegno del territorio.

