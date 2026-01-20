Anche in Veneto abbiamo assistito la scorsa notte allo spettacolo dell’aurora boreale.

Lo spettacolo dell’aurora boreale sui cieli del Veneto. Una tempesta solare geomagnetica tra le più intense degli ultimi anni sta infatti attraversando la Terra in queste ore: un evento capace di creare disagi a satelliti e telecomunicazioni, ma anche di regalare scenari di rara bellezza. Tra questi, l’aurora boreale, che eccezionalmente si è spinta fino a qui, offrendo immagini spettacolari.

L’aurora boreale è un fenomeno luminoso che si manifesta nelle regioni polari quando le particelle cariche emesse dal Sole interagiscono con l’atmosfera terrestre. Il risultato è un gioco di luci e colori che illumina il cielo notturno, dando vita a uno degli spettacoli naturali più affascinanti al mondo.

Come è possibile vedere in queste straordinarie immagini scattate in Veneto, a Portogruaro e a Cima Grappa.