Da venerdì 13 febbraio a Verona torna Sibilla, il taxi serale e notturno a prezzo scontato riservato alle donne veronesi per muoversi in libertà. Il servizio sarà sempre in vigore per tutto l’anno: saranno 4.750 le corse finanziate con il contributo di 38mila euro erogato dall’assessorato alla Sicurezza del Comune di Verona.

Dalle 22 alle 6 del mattino, le utenti possono usufruire dello sconto di 8 euro sulla tariffa sia per l’andata che per il ritorno. Al servizio si accede in modo semplice e veloce attraverso la web app sibilla.comune.verona.it, registrandosi e ricevendo un codice da mostrare al tassista prima dell’inizio della corsa. In pochi passaggi l’utente potrà usufruire della corsa serale o notturna (dalle 22 alle 6) scontata di 8 euro rispetto al totale.