Deve scontare 1 mese e 5 giorni per droga, arrestato 29enne

Un 29enne di San Giovanni Lupatoto, che deve scontare la pena residua di 1 mese e 5 giorni per droga, arrestato dai carabinieri.

Nella mattinata del 31gennaio scorso i carabinieri di San Giovanni Lupatoto hanno individuato e arrestato un 29enne italiano del posto, noto alle forze dell’ordine e già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, in quanto destinatario di ordine per la carcerazione. Il 29enne, a seguito di condanna passata in giudicato, deve espiare la pena residua di 1 mese e 5 giorni di reclusione, per detenzione e ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commessi a Verona nel 2023.

L’arrestato, concluse le formalità di rito, è stato associato presso l’Istituto penitenziario di Verona-Montorio a disposizione dell’autorità giudiziaria.