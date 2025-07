Sono stati completati i lavori di riqualificazione di piazza Pozza a Verona, in zona San Zeno: ecco com’è diventata.

Completati i lavori di riqualificazione di piazza Pozza, a Verona. Il cantiere, iniziato ai primi di luglio per la manutenzione del piano pedonale della piazza, ha infatti portato alla sistemazione dei vialetti interni e del terreno. Infine, a completamento dell’opera, a settembre si provvederà con la semina del manto erboso.

Nello specifico dell’intervento, sono stati rifatti i marciapiedi e messi in sicurezza i percorsi pedonali, dissestati anche a causa della fuoriuscita delle radici degli imponenti alberi che ombreggiano l’area. Per questo motivo si è provveduto a un rimodellamento dei camminamenti, per consentire il generarsi di adeguati spazi per lo sviluppo delle piante. Con l’occasione sono state anche riqualificate e ampliate le aree verdi presenti nella piazza.

“Uno spazio completamento rinnovato – afferma l’assessore ai Giardini e Arredo Urbano Federico Benini –. Sono stati rifatti i tappeti dei singoli passaggi pedonali all’interno della piazza e, soprattutto, novità nelle procedure di intervento, è stato effettuato il depaving, ossia, abbiamo eliminato le lastre poste al lato ovest rispetto alle alberature e abbiamo fatto un’area verde continua per far respirare le radici degli alberi. Questo ha consentito di eliminare le situazioni di dislivello presenti nel percorso, con la sistemazione complessiva delle lastre e la messa in sicurezza dei camminamenti”.

“La riqualificazione di questo spazio pubblico è stata accolta con entusiasmo dalla comunità locale – aggiunge il presidente della Circoscrizione 1^ Lorenzo Dalai –. La piazza, ora più accogliente e moderna, offre un luogo ideale per incontri, eventi e attività all’aperto. La nuova pavimentazione e le aree verdi riqualificate creano un ambiente piacevole e sicuro per residenti e turisti. Un plauso ai progettisti e agli esecutori per il lavoro svolto con passione e professionalità”.