Verona, nuovo look per piazza Pozza a San Zeno: previste tre settimane di lavori.

Nel giro di un mese piazza Pozza, a Verona, sarà come nuova. Soprattutto sarà più fruibile e vivibile per residenti e turisti. E’ iniziato oggi il cantiere per la manutenzione del piano pedonale della piazza, ovvero dei vialetti interni, del terreno e del manto erboso.

I lavori prevedono il rifacimento dei marciapiedi e la messa in sicurezza dei percorsi pedonali oggi dissestati anche a causa della fuoriuscita delle radici degli imponenti alberi che ombreggiano l’area. Con l’occasione vengono riqualificate e ampliate le aree verdi presenti nella piazza.

“Un nuovo intervento nel quartiere di San Zeno – afferma l’assessore ai Giardini e Arredo Urbano Federico Benini -. Dopo la riqualificazione di via Rosmini e dell’area di fronte al cinema Kappadue, ora si interviene su piazza Pozza, un cantiere di 3 settimane che restituirà ai residenti uno spazio completamente rinnovato”.

“Un lavoro necessario, a vantaggio dei sanzenati che frequentano il quartiere ma anche dei numerosi turisti che si recano a visitare la basilica di San Zeno”, ha aggiunto il presidente della Circoscrizione 1^ Lorenzo Dalai.