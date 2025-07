Riapre l’ufficio postale di Bevilacqua con qualcosa in più

Bevilacqua, riapre l’ufficio postale: ora è una “Casa dei Servizi Digitali”.

L’ufficio postale di Bevilacqua riapre e torna operativo, completamente rinnovato e con una missione in più: diventare un punto di riferimento per la comunità anche nei servizi della Pubblica Amministrazione.

Dopo i lavori di restyling, la sede di Piazza Dante Alighieri si presenta con spazi moderni, nuovi arredi, una corsia dedicata ai non vedenti e soluzioni a basso impatto ambientale, come l’illuminazione Led a risparmio energetico.

Il rinnovamento rientra nel progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, con cui Poste Italiane vuole portare nei piccoli comuni come Bevilacqua, non solo i tradizionali servizi postali e finanziari, ma anche pratiche e certificati anagrafici, servizi Inps e persino la possibilità di richiedere o rinnovare il passaporto senza andare in questura, con consegna a domicilio.

Nello sportello “Polis” è già possibile ottenere quindici tipi di certificati anagrafici – tra cui nascita, residenza e stato di famiglia – anche per i familiari registrati nell’Anagrafe Nazionale. E presto si aggiungeranno nuove pratiche come la nomina di un amministratore di sostegno.

In provincia di Verona sono già 39 gli uffici trasformati grazie a Polis, un progetto finanziato in parte dal Pnrr, che punta a mantenere vivi i servizi nei piccoli centri, contrastando lo spopolamento.

L’ufficio postale di Bevilacqua è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.