Al Parco Natura Viva i dinosauri tornano a vivere di notte

Il Parco Natura Viva di Bussolengo riporta in vita i dinosauri al calare del sole con “Extinction Lumina”.

Al Parco Natura Viva di Bussolengo l’estate si accende di preistoria, ed è proprio qui che la sera i dinosauri tornano a vivere. Con Extinction Lumina le notti nell’area Jurassic Adventure diventano un viaggio tra scienza ed emozioni: un percorso serale immersivo che, tra luci scenografiche e atmosfere suggestive, riporta in vita cinque giganti del passato.

Dal Tyrannosaurus rex al Dracorex, i protagonisti di questa avventura notturna si illuminano per raccontare, passo dopo passo, storie di evoluzione ed estinzione. Ogni venerdì, sabato e domenica fino al 7 settembre — e tutte le sere nelle settimane centrali di agosto — alle 21 l’appuntamento è davanti all’ingresso dell’area dinosauri. L’esperienza è inclusa nel biglietto del parco.

Tra i sentieri illuminati emergono figure imponenti: il T-Rex mostra le mascelle spalancate in due versioni, a confronto tra vecchie e nuove scoperte scientifiche. Il Parasaurolophus sfoggia la sua cresta tubolare, simbolo di un comportamento sociale evoluto. Poco più in là, Daspletosaurus si muove nell’oscurità come un cacciatore in agguato, mentre il pacifico Triceratops svela le sue corna e il grande collare osseo in una luce quasi teatrale. A chiudere il percorso, il misterioso Dracorex, il “drago di Hogwarts”, porta un tocco di leggenda in mezzo a scheletri e fossili.

Il percorso, arricchito da un ecosistema di oltre 30 riproduzioni preistoriche realizzate con il supporto dei maggiori paleontologi italiani, invita a riflettere sulle grandi estinzioni del passato e su quella che oggi viene definita la “sesta estinzione di massa”.

Di giorno, il parco continua a coinvolgere famiglie e bambini con laboratori di scavo, tour avventurosi e attività per trasformarsi in paleontologi per un giorno. Ma è al calare del sole che i dinosauri tornano davvero a vivere: tra giochi di luci, ombre e ruggiti “mostruosi”.