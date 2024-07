Il Papà del Gnoco ospite d’onore a New York: sfilerà al Columbus Day

Il Papà del Gnoco con la sua corte, ospite d’onore a New York: sfilerà al Columbus Day.

Il 14 ottobre il Columbus Day di New York avrà un ospite d’eccezione che eleverà la tradizione veronese in America: il 494esimo Papà del Gnoco, Paolo Fabrello. Questa figura iconica legata al Carnevale di Verona sarà il protagonista indiscusso della grande parata che celebra l’arrivo di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo.

Il Papà del Gnoco è molto più di una semplice mascotte del Carnevale veronese; è un simbolo vivente della tradizione e della cultura di Verona. Con i suoi costumi caratteristici e il suo ruolo centrale nelle festività locali, rappresenta l’essenza del folklore e della storia cittadina. La sua partecipazione al Columbus Day non solo onora la figura di Colombo, ma porta anche un pezzo di Verona nel cuore di Manhattan, dimostrando l’importanza della cultura italiana all’estero.

Accanto al Papà del Gnoco e la sua onorata Corte, un gruppo di 80 maschere del Centro di Coordinamento delle Maschere Italiane, un’associazione culturale di Parma. Queste arricchiranno la parata con una festa di colori e tradizioni e contribuiranno a mettere in luce la ricchezza e la diversità del patrimonio culturale italiano.

La presenza del Papà del Gnoco e delle maschere italiane a New York, rappresenta un’importante occasione di scambio culturale. Mentre la Grande Mela festeggia Cristoforo Colombo, Verona si fa notare con le sue tradizioni uniche. Una dimostrazione di come la cultura italiana continui a influenzare e arricchire le celebrazioni globali. Questo evento non solo ricorda una figura storica, ma porta anche l’essenza di un’antica tradizione veronese in una delle città più cosmopolite del mondo.