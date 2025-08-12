Ondata di calore in arrivo: le indicazioni del Comune di Verona

Verona lancia l’allerta caldo: il Comune fornisce consigli per anziani, bambini e animali domestici.

Le temperature sono pronte a salire e il Comune di Verona lancia l’allerta caldo, con una serie di consigli utili per prevenire i rischi legati alle alte temperature. Indicazioni soprattutto per gli esseri più fragili: anziani, bambini, persone con patologie e anche animali domestici.

“Il caldo – spiega la dottoressa Annamaria Molino, consigliera comunale e vicepresidente nazionale della Rete Città Sane dell’Oms – può compromettere la salute perché riscalda il corpo, che reagisce abbassando la temperatura interna con la sudorazione. Questo meccanismo provoca perdita di liquidi e può portare a disidratazione, con rischi importanti per chi soffre di alcune malattie. Inoltre, la vasodilatazione dei vasi sanguigni superficiali può causare cali di pressione“.

Come difendersi.

Secondo le linee guida del Ministero della Salute, è consigliabile restare in ambienti climatizzati o all’ombra di aree verdi, evitare di uscire nelle ore più calde e rimandare l’attività fisica alle prime ore del mattino o alla sera.

Fondamentale bere almeno un litro e mezzo d’acqua al giorno, anche senza avvertire sete, e limitare bevande zuccherate, caffè e alcolici. L’alimentazione dovrebbe essere leggera e ricca di frutta e verdura. Meglio indossare abiti chiari e leggeri, proteggere la testa con un cappello, gli occhi con occhiali da sole e la pelle con creme solari.

Attenzione anche agli animali domestici, che possono subire colpi di calore: garantire loro acqua fresca e zone d’ombra.

Le oasi climatiche a Verona.

Per chi resta in città, il Comune e le Circoscrizioni hanno individuato le cosiddette “oasi climatiche”: luoghi freschi dove trovare sollievo dal caldo e occasioni di socializzazione.