Addio a Lino Vittorio Bozzetto, custode delle città fortificate

Morto a 74 anni Lino Bozzetto, l’architetto veronese che ha dedicato la vita alle fortificazioni militari.

Il mondo dell’architettura e della ricerca storica perde una delle sue voci più autorevoli: è morto a 74 anni Lino Vittorio Bozzetto, figura di riferimento nello studio dell’architettura militare in Italia.

Veronese, classe 1951, Bozzetto si era formato allo Iuav di Venezia, dove si era laureato nel 1979, per poi iscriversi all’Ordine degli Architetti di Verona due anni più tardi. La sua carriera è stata segnata da un instancabile impegno nel raccontare e preservare il patrimonio delle fortificazioni costruite tra il Medioevo e l’Ottocento.

Coniugando competenze tecniche e passione divulgativa, ha contribuito a riportare all’attenzione pubblica il valore strategico e culturale di mura, bastioni e opere difensive, non solo come testimonianze belliche, ma come elementi fondamentali dell’identità urbana e del paesaggio.

Il suo lavoro ha lasciato un segno concreto nella conservazione di numerosi siti: da Verona a Peschiera del Garda, da Mantova a Rivoli Veronese, fino a Pastrengo, Lazise e Lavagno.