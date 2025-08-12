Poste aperte in agosto: tutti gli uffici di Verona operativi

Anche in agosto Poste Italiane garantisce operatività a Verona: gli orari degli uffici cittadini.
Anche in agosto Poste Italiane garantisce la piena operatività a Verona, mantenendo attivi i 30 uffici postali cittadini. Questo per assicurare ai residenti l’accesso a tutti i servizi postali e finanziari.
Uffici e orari.
Fino alla seconda settimana di agosto l’ufficio di Verona 2, in via Carlo Cattaneo, sarà aperto con il consueto orario 8.20-19.05. Dal 18 al 30 agosto l’orario passerà a 8.20-12.35, con la possibilità di rivolgersi al presidio pomeridiano dell’ufficio di Verona Centro, in via Porta Organa, che fino al 16 agosto osserverà orario 8.20-13.35. L’ufficio di Verona 20, in via Urbano III, resterà aperto fino al 23 agosto con orario 8.20-12.35.
Gli uffici di via Monterotondo e via Mameli manterranno i consueti orari, eccetto il 16 e il 23 agosto. Tutti gli altri sportelli cittadini resteranno regolarmente aperti.
A disposizione dei clienti anche 24 sportelli ATM Postamat attivi 24 ore su 24, sette giorni su sette, per prelievi, pagamenti di bollettini, ricariche telefoniche e PostePay, oltre a consultazioni di saldo e movimenti.
I servizi di Poste Italiane restano accessibili in qualsiasi momento anche online, tramite il sito poste.it e le app dedicate.