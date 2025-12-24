Gli appuntamenti di Natale a Verona, dal 24 al 28 dicembre.

La manifestazione Natale per Verona continua ad animare e scaldare la città, offrendo momenti di incontro, condivisione e partecipazione diffusa. Si è appena concluso un fine settimana intenso e molto partecipato, ricco di feste e appuntamenti, culminato nella suggestiva celebrazione del solstizio, che ha coinvolto cittadine, cittadini e visitatrici e visitatori.

Ora lo sguardo è rivolto alla settimana di Natale, con l’obiettivo di accoglierla al meglio attraverso un programma speciale dedicato alla Vigilia di Natale, martedì 24 dicembre, pensato per persone di tutte le età, famiglie e comunità.

Il calendario degli appuntamenti.

• dalle 10.45 alle 12.45: visite guidate organizzate da Benetti, con partenza sotto il loro albero in piazza Erbe.

• ore 10.30 e ore 14.30: Verona Mercato aspetta in Piazzetta Pescheria bambine, bambini, famiglie e accompagnatrici e accompagnatori per gli appuntamenti di psico-geografia urbana, un modo originale e partecipato di vivere la città.

• ore 11: nel cortile del Mercato Vecchio, Veronafiere ospita il Coro AUSER per un concerto natalizio aperto a tutte e tutti.

• dalle ore 16: in piazza Isolo, in collaborazione con UniCredit, letture natalizie con Babbo Natale, dedicate soprattutto alle persone più giovani.

• dalle ore 18: musica natalizia tra le suggestive luci gialloblù dell’Hellas Verona in porta Borsari, per creare un’atmosfera condivisa nel cuore della città.

Ad accompagnare la giornata, Forno Bonomi sarà sempre pronto a deliziare il pubblico con dolci assaggi e le sue magiche proiezioni; Bauli sarà presente in piazza Dante con il luminoso pandoro per scattare una foto ricordo; Flover coinvolgerà bambine e bambini con il suo servizio di truccabimbi.

Alle ore 19 ci sarà l’ultimo appuntamento con il Calendario dell’Avvento in Piazza dei Signori, che ci ha accompagnato giorno dopo giorno fino al Natale grazie a Lords of Verona, Impero e Aquardens con Doc Live e Conservatorio Dall’Abaco.

Di seguito l’aggiornamento del calendario ricco di appuntamenti quotidiani dedicati a tutte le fasce d’età fino al fine settimana del 28 dicembre 2025.

25/12/25

CORSO CASTELVECCHIO, LUNGADIGE CAMPAGNOLA, VIA S. SALVATORE, C.TE REGIA, VIALE DELLA REPUBBLICA, VICOLO ABAZIA, VICOLO FONTANELLE DUOMO– ASD VERONA RUNNER TOGETHER PRESENTA:

A NATALE PUOI Corsa Podistica con 12 percorsi – dalle 7 alle 13

26/12/25

DESTINATION VERONA GARDA PRESENTA:

Verona Christmas Tales.

Un viaggio che parte da Porta Borsari e accompagna a scoprire i racconti del centro di Verona

Dalle ore 15.30

PIAZZA ARDITI– CONFESERCENTI PRESENTA:

Spostamento Mercato All’aperto

Dalle 7 alle 15

PIAZZA AVESA (MONTORIO)– MERCATO DI PIAZZA AVESA PRESENTA:

Mercato A KM 0

Dalle 7 alle 15

PIAZZA CORRUBBIO – MERCATO DI PIAZZA CORRUBBIO PRESENTA:

Mercato All’aperto

Dalle 7 alle 15

PIAZZA SEDICI OTTOBRE – PORTA VESCOVO –PRESENTANO:

Mercato Rionale

Dalle 7 alle 17

PIAZZA PENNE NERE (MONTORIO)– MERCATO DI PIAZZA PENNE NERE PRESENTA:

Mercato All’aperto

Dalle 7 alle 15

VIA QUATTRO NOVEMBRE – BANCO COMMERCIALE PRESENTA:

Mercato All’aperto

Dalle 7 alle 15

VIA MARIN FALIERO – CONFESERCENTI PRESENTA:

Mercato All’aperto

Tutto il giorno

VIA VILLA COZZA (BORGO SANTA CROCE) PRESENTA:

Mercato All’aperto

Dalle 7 alle 15

27/12/25

PIAZZETTA PESCHERIA – CONSORZIO ZAI E ASSESSORATO AL COMMERCIO E MANIFESTAZIONI DEL COMUNE DI VERONA PRESENTANO:

Laboratorio musicale a cura de La Chiave Magica – Associazione Culturale

Dalle ore 15.30

PIAZZA S. NICOLÒ – AGEC E ASSESSORATO AL COMMERCIO E MANIFESTAZIONI DEL COMUNE DI VERONA PRESENTANO:

Favole e racconti a cura di Girastorie

Dalle ore 16

PALAZZO MAFFEI PRESENTA:

Kids at the Museum: Art Adventure – prenotazione obbligatoria

Dalle ore 15.30

PIAZZA PRADAVAL– OSPITA:

Fiera Pre Epifania

Tutto il giorno

28/12/25

PIAZZETTA PESCHERIA – CONSORZIO ZAI E AMPLIFICATORE CULTURALE E ZOO PRESENTANO:

The Last Dance – Ride in biciletta a cura di PH Apparel

Dalle ore 10

PIAZZETTA PESCHERIA – CONSORZIO ZAI E AMPLIFICATORE CULTURALE E ZOO PRESENTANO:

JUMPING FITNESS – Prenotazione obbligatoria whatsapp 3476876320

Dalle ore 15.30

PIAZZA S. NICOLÒ – AGEC E ASSESSORATO AL COMMERCIO E MANIFESTAZIONI DEL COMUNE DI VERONA PRESENTANO:

Lettura animata teatrale per bambine e bambini. A cura di Fondazione AIDA.

Dalle ore 16

TEATRO NUOVO – FONDAZIONE AIDA PRESENTA:

Rudolph – Operazione Natale

Una fiaba in musica: La notte della Vigilia può accadere di tutto… davvero di tutto! Può accadere, ad esempio, che tre fratellini sgattaiolino dal letto per incontrare Babbo Natale e si ritrovino invece catapultati nel bel mezzo di un’incredibile avventura tra castori, polpi ballerini, pipistrelli pasticcioni, scimmiette doppiogiochiste e inservienti pieni di sogni.

Per info e biglietti visitare il sito di Teatro Stabile Verona.

Dalle ore 16

PALAZZO MAFFEI PRESENTA:

Kids at the Museum: Art Adventure – prenotazione obbligatoria

Dalle ore 15.30

Me Time: Danza al Museo – Biglietti in vendita presso la biglietteria Teatro Nuovo, Box Office, Boxol. Alla Biglietteria di Palazzo Maffei previa disponibilità, nei giorni di spettacolo

Dalle ore 11.30

