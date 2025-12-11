Lutto nell’imprenditoria veronese per la morte di Giovanni Mion, con la famiglia fondò il gruppo Migross.
È morto Giovanni Mion, socio fondatore e riferimento storico del gruppo Migross spa, realtà tra le più note del commercio alimentare italiano.
Nel 1974, quando aveva 20 anni, con la famiglia diede vita all’azienda “Fratelli Mion”, mantenendo un ruolo decisivo nello sviluppo della società, guidandola nella trasformazione da realtà locale a grande gruppo della distribuzione organizzata. Il primo supermercato, a conduzione familiare, in quel 1974, venne aperto a San Zeno, a Verona. Oggi Migross conta oltre 1.700 dipendenti e 48 punti vendita.
Sotto la sua spinta, Migross ha consolidato la propria presenza anche a livello nazionale, aderendo al consorzio VéGé e partecipando alla fondazione del gruppo Eurospin, leader nel mercato del discount, con oltre mille punti vendita. I funerali di Giovanni Mion si terranno venerdì 12 dicembre alle 14.30 a Bussolengo, nella basilica Santa Teresa di Gesù Bambino.