Valeggio sul Mincio sceglie il Maestro come Ambasciatore

Valeggio alza l’asta per il 2028: Pistoletto sigilla la candidatura come ambasciatore della rigenerazione umana.

Il maestro Michelangelo Pistoletto investito ambasciatore della Rigenerazione Umana per la candidata Valeggio sul Mincio. La candidatura di Valeggio sul Mincio a Capitale Italiana della Cultura 2028 riceve un’investitura di altissimo profilo: il Maestro Michelangelo Pistoletto, una delle figure più autorevoli dell’arte contemporanea mondiale, ha accettato di assumere il ruolo di Ambasciatore della Rigenerazione Umana.

Questa nuova figura culturale, ideata all’interno del dossier di candidatura intitolato “Coltiviamo le persone”, pone l’essere umano al centro di un modello innovativo di rigenerazione che tocca gli aspetti fisici, mentali, emotivi e sociali della comunità.

L’investitura ufficiale sarà formalizzata tramite delibera di Giunta, sigillando una collaborazione che, per il triennio 2026-2029, vedrà Pistoletto, pioniere riconosciuto e fondatore di Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, rappresentare e diffondere i valori di trasformazione consapevole che guidano il progetto Valeggio 2028.

L’autorità del progetto suggellata.

L’entusiasmo in città è palpabile. Il sindaco Alessandro Gardoni ha espresso grande onore per l’adesione del Maestro: «La sua adesione rappresenta il suggello di un percorso che conferma l’autorevolezza della nostra candidatura e rafforza la visione che guida il nostro progetto».

Il concetto di Rigenerazione Umana si sposa perfettamente con la filosofia di Pistoletto. La direttrice del progetto di candidatura, Daniela Cavallo, ha sottolineato come il Maestro incarni pienamente questi valori.

Ruolo di alto profilo a lungo termine.

L’Ambasciatore della Rigenerazione Umana non è una figura temporanea legata alla sola candidatura. Si tratta di un ruolo di alto profilo destinato a operare in ambiti come educazione, benessere, arte, sostenibilità e sviluppo comunitario.

La carica, che sarà rinnovata ogni tre anni da una commissione appositamente istituita dal Comune, è stata pensata per portare avanti, nel tempo, la vocazione più profonda del territorio di Valeggio sul Mincio: “Coltivare le persone”.