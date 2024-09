Tra i 4 migliori ristoranti del Veneto scelti per i TheFork Awards 2024, due sono a Verona.

Tra i 4 migliori ristoranti del Veneto due sono a Verona: le insegne, scelte da 75 grandi chef italiani, si aggiudicano la vittoria della prima fase dei TheFork Awards. Si tratta del premio annuale assegnato da TheFork e Identità TheFork, alle migliori nuove aperture e gestioni dell’anno.

Ecco i migliori a Verona.

Al Tramonto del Cape of Senses – Torri del Benaco.

Questo ristorante, guidato dallo chef Francesco Pavan, offre una cucina raffinata e contemporanea. La sua forza è l’attenzione agli ingredienti e agli abbinamenti particolari, che esaltano i sensi, il tutto immerso nello splendido scenario del Lago di Garda.

Vërt Osteria Contemporanea – Caprino Veronese.

Lo chef Lorenzo Neri propone piatti gourmet che valorizzano i prodotti naturali del territorio veronese, con un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.

Gli altri due ristoranti del Veneto premiati.

Costa – Macelleria e Bistrot (Belluno). Uno storico bistrot che combina tradizione e innovazione culinaria.

La Posa degli Agri (Padova). Un luogo immerso nella campagna che valorizza la cucina locale e il legame con la natura.

Gli utenti di TheFork possono votare il loro ristorante preferito sul sito, e partecipare all’estrazione per l’evento finale del 29 ottobre a Milano, condotto da Gerry Scotti.

Cosa è TheFork.

TheFork, brand di Tripadvisor® è la principale piattaforma per le prenotazioni online di ristoranti in Europa e Australia. TheFork utilizza la tecnologia per favorire le connessioni reali tra clienti e ristoratori. Con una rete di circa 55.000 ristoranti partner in 11 Paesi, quasi 40 milioni di download dell’app e più di 20 milioni di recensioni verificate, TheFork è la piattaforma di riferimento per tutti gli appassionati di food che vogliono vivere esperienze indimenticabili al ristorante.

Attraverso TheFork (sito e app) gli utenti possono facilmente selezionare un ristorante in base alle loro preferenze, consultare le recensioni degli utenti, controllare la disponibilità in tempo reale, prenotare immediatamente online 24 ore su 24, 7 giorni su 7, beneficiare di offerte speciali e pagare direttamente sull’app.