Verona come non si era mai vista: il percorso luminoso inedito

Natale per Verona: la città si accende dal 6 dicembre con un percorso luminoso inedito.

Verona si illumina con un “Augurio che si fa Città”: al via l’iniziativa inedita “Natale per Verona” per un periodo natalizio unico. Il Comune di Verona ha presentato oggi 2 dicembre, “Natale per Verona”, una manifestazione che, nella sua prima edizione, si distingue per essere un’iniziativa inedita non solo a livello locale ma anche nazionale.

Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, Verona si animerà in un percorso luminoso e partecipato che attraverserà spazi simbolici, cortili storici e luoghi della vita quotidiana.

Natale diffuso e condiviso.

Il cuore del progetto è la filosofia di condivisione e partecipazione. Il nome stesso – “Natale per Verona” – evidenzia l’intento di dedicare l’evento a chi la vive ogni giorno, ai suoi luoghi e alle sue comunità. Il payoff “L’augurio che si fa città” racchiude l’idea potente di trasformare un messaggio augurale in un gesto concreto che prende forma nello spazio urbano.

La manifestazione nasce come risposta all’avviso pubblico “Natale Diffuso – Adotta una piazza”, attraverso cui imprese, associazioni di volontariato, realtà culturali e soggetti territoriali hanno risposto con “cuore, fiducia e disponibilità“, scegliendo di prendersi cura di uno spazio specifico.

Questi “adottanti” porteranno sul territorio interventi creativi, installazioni luminose, performance dal vivo, laboratori e momenti di incontro per bambine e bambini.

L’itinerario luminoso.

L’iniziativa coinvolge una selezione capillare di spazi che si estendono dal centro storico alle circoscrizioni limitrofe, trasformati per l’occasione in un itinerario di luce e presenze.

Le principali aree interessate dall’allestimento includono piazze iconiche come Piazza dei Signori e Piazza delle Erbe, arterie come Corso Porta Nuova e Via Cappello, ma anche luoghi di quartiere come Piazza Santa Toscana, Piazza San Nicolò, Piazza Cittadella e l’Ex Macello.

Il progetto è il frutto di un lavoro congiunto che ha visto collaborare il Comune, gli sponsor aziendali, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, le Circoscrizioni, e le associazioni di volontariato. Il coordinamento generale e la direzione artistica sono stati affidati all’agenzia veronese Zoo srl.

A guidare visivamente l’evento è il nuovo logo dell’Albero–Scala, disegnato dall’architetta Arianna Bertasini, che reinterpreta in chiave natalizia la storica Scala degli Scaligeri, collegando simbolicamente i luoghi della manifestazione con un filo di luce.