Jovanotti, ritorno in Arena: quattro date nel 2025

L’Arena di Verona ospiterà uno dei ritorni più attesi del 2025: Lorenzo Cherubini, meglio noto come Jovanotti. Il cantante farà tappa con il suo nuovo spettacolo in quattro date previste per il 15, 16, 18 e 19 maggio.

Il tour “Palajova!” segnerà il suo rientro sulle scene dopo l’incidente dell’estate 2023, che lo aveva temporaneamente allontanato dai palchi. Nonostante la maggior parte dei concerti si terrà nei palazzetti, l’Arena sarà una delle location d’eccezione, pronte ad accogliere migliaia di fan per 4 show indimenticabili. La serata sarà aperta dall’artista senegalese Axell.