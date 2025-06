PGIM Real Estate, con Dekus e HNH Hospitality, ha annunciato un accordo per il coinvestimento nell’hotel Leon d’Oro di Verona.

Parte l’operazione rilancio per l’hotel Leon d’Oro di Verona: PGIM Real Estate, in partnership con Dekus e HNH Hospitality, ha annunciato un accordo per il coinvestimento nella struttura alberghiera di viale Piave. L’hotel, situato in una posizione strategica vicino al centro storico e all’Arena, sarà completamente ristrutturato e convertirà il proprio brand in Hilton – DoubleTree. L’intervento prevede il rinnovamento delle camere, delle aree comuni e degli impianti, con un focus su efficienza energetica e criteri ESG.

Si tratta della seconda operazione della joint venture tra PGIM e Dekus, che ha finanziato l’acquisizione tramite la sua strategia europea Value-Add. HNH Hospitality sarà gestore e locatario dell’hotel, oltre a detenere una partecipazione azionaria.

I partner puntano a espandere questo modello anche in altre città italiane, trasformando hotel indipendenti in strutture brandizzate e ristrutturate. Verona è stata scelta per la sua attrattività turistica e solidità del mercato alberghiero. PGIM Real Estate è tra i principali gestori globali del settore immobiliare, con oltre 212 miliardi di dollari in gestione. Dekus gestisce un portafoglio da 2 miliardi di euro in Italia, mentre HNH è uno dei principali operatori alberghieri indipendenti nel segmento premium.

Mauro Montagner, CEO di Dekus, commenta: “Verona è un mercato dinamico, caratterizzato da fondamentali solidi e da un crescente interesse nel settore della ricettività. Questa acquisizione riflette la nostra visione strategica incentrata sulla valorizzazione di asset situati in posizioni di pregio attraverso iniziative di riqualificazione immobiliare combinate con partnership industriali di alto livello”.