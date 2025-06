Davanti alla stazione con due dosi di hashish: tenta di gettarle via, arrestato

Un ragazzo di 26 anni arrestato per spaccio: davanti alla stazione di Verona Porta Nuova, aveva due dosi di hashish.

Arrestato per spaccio davanti alla stazione di Verona Porta Nuova. Nel pomeriggio di domenica 22 giugno i carabinieri di Verona hanno controllato un cittadino di nazionalità marocchina di 26 anni il quale, alla vista dell’auto di passaggio in piazzale XXV Aprile, si allontanava dal gruppo di connazionali e tentava di disfarsi, in uno dei corridoi sotterranei, di due porzioni di hashish, per un peso complessivo di quasi 21 grammi.

L’atteggiamento sospetto del soggetto e il tentativo maldestro di occultamento non sfuggivano ai carabinieri, che fermavano il ragazzo e, dopo averla recuperata, sequestravano la droga.

Privo di documenti e irregolare sul territorio nazionale, il giovane veniva accompagnato presso gli uffici del comando dell’Arma per le procedure di identificazione; l’uomo, in evidente stato di agitazione, dava in escandescenze e aggrediva fisicamente i carabinieri. La pronta reazione consentiva di immobilizzare il soggetto senza ulteriori conseguenze.

È così scattato l’arresto immediato per i reati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale; contestualmente, gli veniva anche notificato un ordine di allontanamento dalla “zona rossa”, in esecuzione a ordinanza emessa dalla Prefettura di Verona.

Pertanto, dopo aver informato degli eventi la Procura della Repubblica di Verona, l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del comando carabinieri di via S. D’Acquisto; nella mattinata odierna è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale scaligero il quale ha convalidato l’arresto, disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria e rinviato il processo.