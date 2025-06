La forza di non arrendersi: Marco Cottarelli trionfa ai campionati italiani di paraciclismo.

Un grave incidente in moto lo aveva costretto a rinunciare all’uso di un braccio, ma oggi Marco Cottarelli, 47 anni, ha riscritto il suo destino diventando campione italiano di paraciclismo a cronometro e vicecampione nella gara in linea. L’atleta originario di Nogara si è affermato ai Campionati Italiani di ciclismo paralimpico, disputati in provincia di Livorno, salendo due volte sul podio e confermandosi tra i migliori specialisti nazionali della disciplina. Inoltre l’8 giugno, come annuncia il campione sui social: “Primo posto oggi categoria C3 paracycling a Monza al 13esimo Handcycling Gp Monza“.

L’incidente.

Il percorso che lo ha riportato sulla bicicletta non è stato semplice. L’incidente del 2002 gli aveva provocato danni permanenti, ma dopo oltre un decennio, Cottarelli ha trovato la forza di tornare sulle due ruote. La perdita della sensibilità all’arto e i dolori però, non hanno frenato la sua ascesa sportiva.

Agli ultimi campionati italiani, Cottarelli ha registrato una media di 39,2 km/h nella cronometro, conquistando il titolo. Nella gara in linea, sulla distanza di 60 km, si è aggiudicato la medaglia d’argento.