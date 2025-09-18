Si fa la ciclabile del Sole, chiude la tangenziale Nord: ecco quando

Chiude due giorni per la posa della passerella della ciclabile del Sole la tangenziale Nord e Verona: ecco quando.

Domani, 19 settembre, dalle 8 alle 20, e il 10 ottobre, nel medesimo orario, è istituito il divieto di transito sul tratto di tangenziale T4-T9, la cosiddetta tangenziale Nord, tra Verona Nord e gli svincoli di San Massimo, in località Cason. In queste due giornate, infatti, Veneto Strade poserà la passerella della pista “ciclabile del Sole” che corre a fianco dell’attuale cavalcavia sulla T4-T9.

Per questo motivo è istituita l’uscita obbligatoria per chi proviene da Verona in direzione Valpolicella alla svincolo di san Massimo. Si consiglia il seguente percorso alternativo: via Enzo Ferrari, via Lugagnano, via Binelunghe e via Bresciana.

Per chi proviene da Verona Nord o dalla tangenziale Sud in direzione centro città sarà chiuso l’accesso alla tangenziale all’altezza di Verona Nord. Per dirigersi verso la città si consiglia di utilizzare la tangenziale Sud e uscire allo svincolo n.6 Alpo.