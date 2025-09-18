Tamponamento sulla Porcilana a Caldiero, coinvolti cinque auto e un camion.

Tamponamento a catena questa mattina, giovedì 18 settembre, lungo la Strada Porcilana, nei pressi di Caldiero. Un camion, secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora da accertare non avrebbe visto una fila di auto ferme davanti, finendo per travolgerne cinque.

Due di queste sono finite nel fossato adiacente la strada, altre due hanno riportato gravi danni e una quinta è rimasta solo lievemente coinvolta. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e soccorritori del Suem 118: quattro persone sono state portate in ospedale per accertamenti. Il traffico sulla Porcilana è rimasto paralizzato per circa un’ora, con inevitabili disagi alla circolazione.