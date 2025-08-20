Pienone di turisti scappati dal lago di Garda in centro a Verona, esauriti tutti i parcheggi, chiuso corso Porta Nuova.
Come spesso capita in queste occasioni, il brutto tempo incombente ha fatto letteralmente “scappare” verso il centro storico di Verona moltissimi turisti che nella settimana dopo Ferragosto ancora si trovano in vacanza sul lago di Garda.
Già dalle prime ore del pomeriggio di oggi, con le previsioni del tempo che non promettono nulla di buono per le prossime ore, tutti i parcheggi del centro risultano infatti esauriti. Chiuso dalla polizia locale corso Porta Nuova, che proprio oggi ha visto il via ai lavori propedeutici alla sistemazione dell’intera zona in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La polizia locale a partire dalle 11.30 ha provveduto alla chiusura temporanea del corso e alla deviazione della auto in ingresso alla città.
Registrato conseguentemente un forte afflusso di visitatori, con il Cortile di Giulietta preso d’assalto e lunghe code anche all’ingresso dell’anfiteatro Arena.