Arrivano i taser in dotazione alla polizia locale di San Bonifacio

San Bonifacio, taser per gli agenti della polizia locale.

La polizia locale di San Bonifacio entra ufficialmente in servizio con il taser: il Comune diventa così uno dei primi nella provincia di Verona ad adottare questo strumento di difesa.

L’introduzione del taser nella dotazione degli agenti di polizia locale, fa sapere la stessa amministrazione comunale, è avvenuta dopo mesi di preparazione e formazione, e “nel pieno rispetto delle normative vigenti”. L’iter ha previsto l’ottenimento del nulla osta da parte della Questura, una formazione sanitaria specifica condotta dal personale del Suem 118 e un corso tecnico-operativo tenuto dagli esperti di Axon, azienda leader nel settore delle dotazioni per le forze dell’ordine.

Il taser, lo ricordiamo, almeno in teoria è uno strumento non letale, pensato per neutralizzare comportamenti violenti o pericolosi senza ricorrere ad armi da fuoco.