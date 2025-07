Verona vola a Parigi: Air France potenzia il volo Catullo-De Gaulle per la stagione invernale.

Air France conferma e potenzia il collegamento diretto tra Verona Valerio Catullo e Parigi Charles De Gaulle anche per la prossima stagione invernale. Dal 1° novembre 2025 al 28 marzo 2026, il volo sarà attivo cinque volte a settimana (esclusi lunedì e giovedì).

Gli orari restano pensati per chi viaggia per lavoro o per piacere: partenza da Parigi alle 8:05 con arrivo a Verona alle 9:40, mentre decolla da Verona alle 10:35, atterrando nella capitale francese alle 12:10. Il volo sarà operato con un Embraer E190, ideale per tratte di medio raggio e per garantire comfort a bordo.

Grazie a questo collegamento, i passeggeri in partenza da Verona potranno raggiungere con facilità non solo Parigi, ma anche le tantissime destinazioni intercontinentali servite dal grande hub di Charles De Gaulle. Da New York a San Paolo, da Johannesburg a Dubai, fino a Mauritius: un ponte verso il mondo, con lo stile e l’accoglienza tipici di Air France, famosa per la sua cucina di bordo e l’eleganza dei servizi.