Verona, segno più per le imprese: l’economia locale mostra segnali di ripresa.

Il primo semestre del 2025 si chiude con un segnale positivo per le imprese e quindi per l’economia veronese, secondo i dati della Camera di Commercio di Verona. Nei primi sei mesi dell’anno sono nate più imprese di quante ne siano scomparse: il saldo è di +236 aziende, portando il totale delle imprese registrate a quota 91.583.

Tra gennaio e giugno, le nuove aperture sono state 2.980, mentre le chiusure 2.744. Il tasso di crescita complessivo è dello 0,26%, spinto in particolare dal secondo trimestre (+0,5%).

A trainare questa crescita sono soprattutto le società di capitale, come le Srl, in aumento dell’1,26%. Oggi rappresentano quasi un terzo di tutte le imprese veronesi (31%). Resistono le imprese individuali, ancora la forma più diffusa (51% del totale), anche se registrano un leggero calo (-0,1%). In diminuzione anche le società di persone (-0,40%) e le cooperative (-0,78%).

Guardando ai settori, i segnali migliori arrivano dai servizi, in crescita dell’1,8%, dagli alberghi e ristoranti (+0,82%) e dal comparto costruzioni (+0,32%). Male invece agricoltura (-0,97%), industria (-0,63%) e commercio (-0,85%), che continuano a perdere imprese.