San Bonifacio becca i furbetti dei rifiuti: pioggia di multe con le nuove telecamere intelligenti.

Il comune di San Bonifacio dichiara guerra a chi abbandona i rifiuti: più controlli e multe grazie alle telecamere intelligenti. Grazie all’impegno della polizia locale, sono stati effettuati oltre cento interventi in pochi mesi per contrastare il fenomeno, con risultati già visibili. In particolare, l’attenzione si è concentrata su rifiuti ingombranti come mobili, elettrodomestici, biciclette e materiali speciali abbandonati in spazi pubblici.

La vera svolta è arrivata con l’uso di videocamere intelligenti dotate di intelligenza artificiale. Installate in punti strategici, queste “telecamere trappola” hanno permesso di identificare 18 responsabili, già sanzionati. Altri casi sono ancora in fase di indagine.

Molti gli interventi già realizzati in aree particolarmente colpite come via Prova, via della Pace, il parcheggio San Marco, la ciclabile del quartiere Ambrosini e l’argine dell’Alpone. Rifiuti di ogni tipo sono stati rimossi con la collaborazione del progetto Self Help, dell’ufficio tecnico e del settore ecologia. Recuperate e smaltite anche dieci biciclette abbandonate.

Inoltre, è stato rafforzato il controllo all’Ecocentro per fermare chi scarica illegalmente senza essere residente, con una diminuzione netta dei casi.

L’amministrazione invita i cittadini a segnalare eventuali comportamenti sospetti, anche in forma anonima, soprattutto in caso di rifiuti pericolosi come l’amianto, spesso abbandonati nelle aree rurali.