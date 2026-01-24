Vigili del fuoco, il distaccamento della Valpolicella “è un fantasma”

La denuncia della Fp Cgil: “Il distaccamento vigili del fuoco della Valpolicella rimane un fantasma. E serve anche a Villafranca”.

Vigili del fuoco, il distaccamento della Valpolicella “è ancora un fantasma”: a denunciarlo è il Coordinamento provinciale vigili del fuoco di Verona della Fp Cgil. “Il 6 giugno 2024 veniva emanato il Decreto del Ministro dell’Interno col quale si istituiva un nuovo distaccamento permanente denominato provvisoriamente “Valpolicella” – sostengono -. Il 16 luglio 2025, durante il question-time alla Camera dei Deputati, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha affermato di conoscere bene le problematiche che vive Verona, spiegando che entro l’anno sarebbe stato operativo il distaccamento di Pescantina”.

“In realtà, ad oggi, non esiste nessun nuovo Distaccamento della Valpolicella. Non è nemmeno stata individuata un’area idonea, né a Pescantina tantomeno in nessun altro Comune della Valpolicella. Il Comando Scaligero, come più volte segnalato, soffre di una cronica carenza di organico a cui si somma una insufficiente copertura del territorio. Dal 2020 come organizzazione denunciamo infatti la necessità di istituire due nuovi distaccamenti permanenti in Valpolicella e a Villafranca di Verona. A rinforzo di questa tesi vi è anche uno studio del Comando Provinciale di Verona datato 2 agosto 2020″.

“Senza l’apertura del Distaccamento in Valpolicella – si legge ancora nella nota siglata Fp Cgil – non si avrà un incremento di personale (9 capi squadra e 24 vigili), unità che potrebbero già essere assegnate a Verona nei prossimi mesi con la fine dei corsi di formazione in essere. Si chiede pertanto al Prefetto, ai sindaci della Valpolicella e al sindaco di Villafranca, nonché alle Istituzioni tutte, di concorrere con urgenza all’individuazione di aree idonee alla realizzazione dei nuovi distaccamenti permanenti di Verona”.