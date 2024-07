Urne Gialloblù: l’ultimo “viaggio” per tifosi dell’Hellas Verona.

Sara Coloni, proprietaria di un’agenzia di onoranze funebri vicino allo Stadio, ha creato un’urna gialloblù per i tifosi dell’Hellas Verona. L’idea, nata dall’osservazione della devozione dei tifosi, è stata pensata per permettere loro di rimanere avvolti nei colori della squadra anche dopo la morte. Come riporta il quotidiano locale L’Arena, Coloni ha lavorato due anni al progetto, affrontando diverse difficoltà, tra cui il cambio del logo, per evitare problemi legali con la società Hellas Verona.

L’urna, decorata con i colori giallo e blu e una frase tratta dai cori dei tifosi, è realizzata in legno e rifinita in acrilico opaco per garantire qualità e resistenza. Coloni è consapevole che l’iniziativa possa suscitare reazioni contrastanti, ma vede l’urna come un tributo significativo per gli appassionati del Verona.