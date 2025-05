A Verona e provincia, Ulss 9 Scaligera in campo contro il fumo per la Giornata Mondiale senza tabacco.

In occasione della Giornata mondiale senza tabacco del 31 maggio, l’Ulss 9 Scaligera scende nei mercati di Verona e provincia con una serie di iniziative per promuovere una vita libera dal fumo. Le unità dipendenze di Verona e Bussolengo-Legnago saranno presenti a Bovolone, Legnago, Bussolengo e Verona tra il 27 e il 31 maggio con attività informative e test del monossido di carbonio rivolti a fumatori e cittadini.

L’obiettivo è duplice: aumentare la consapevolezza sui danni causati dal tabacco e far conoscere i servizi gratuiti disponibili per smettere di fumare. Oltre agli incontri nei mercati, è stato attivato un corso di formazione per operatori sanitari, per rafforzare gli interventi di contrasto al fumo nei vari contesti professionali.

I materiali informativi sono stati diffusi anche ai medici di base e ai pediatri, mentre in ospedali e distretti socio-sanitari è in proiezione un video dedicato alla prevenzione. Tutti i contatti degli ambulatori antitabagismo dell’Ulss 9 sono disponibili sul sito aziendale, su smettintempo.it e sulla mappa regionale Vivo Bene.