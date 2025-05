Gelateria di Verona conquista il palato dei clienti e vince il premio “Miglior Ristorante” di Deliveroo.

Per celebrare otto anni di attività, Deliveroo ha assegnato il premio “Miglior ristorante della città 2025” a una gelateria di Verona. Un riconoscimento basato interamente sulle valutazioni degli utenti della piattaforma, che hanno espresso le loro preferenze con recensioni da una a cinque stelle. A contendersi il titolo, solo i locali presenti da almeno un anno e con un numero consistente di ordini.

A conquistare il gradino più alto del podio è Lapecoranera, gelateria veronese che ha conquistato i palati dei clienti con oltre 35 gusti, tra classici e originali. Tra le proposte più apprezzate: gianduia ghiacciata, zabaione all’amaretto e caramello salato.

Medaglia d’argento per Sushi Home, apprezzato non solo per la varietà di sushi ma anche per piatti caldi della cucina asiatica, come ramen e zuppe. Al terzo posto Hawaii Poke – Cittadella, che ha portato a Verona la tendenza delle bowl hawaiane. Il locale ha ottenuto un doppio riconoscimento: entrambi i suoi punti vendita cittadini sono riusciti a entrare nella Top 10.

Le menzioni “Miglior performance” e “Preferito dai rider” vanno rispettivamente a Corte Farina che cresce di oltre il 100% e a Hawaii Poke – Università.

Il premio è anche l’occasione per leggere alcune tendenze del food delivery a Verona: nel 2024, i piatti a base di pollo hanno registrato un’impennata di oltre il 290%, seguiti dai sandwich (+120%). Le cucine più ordinate in città sono state: hamburger, pizza, poke, cinese, sandwich, italiana, sushi, dessert, pollo e thailandese. Il momento della settimana con il maggior numero di ordini è il sabato sera alle 20.