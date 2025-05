Cuore sicuro: Negrar al top in ecocardiografia complessa

Cardiologia d’avanguardia: Ircss Negrar riconosciuto a livello europeo per l’ecocardiografia complessa.

Cardiologia: il laboratorio dell’Ircss Sacro Cuore Don Calabria di Negrar ha ottenuto la certificazione europea “avanzata” per l’ecocardiogramma transtoracico e transesofageo. Questo prestigioso riconoscimento lo rende l’unico Laboratorio italiano ad aver ricevuto questa attestazione dall’EACVI (European Association of Cardiovascular Imaging), la principale Società scientifica europea di imaging cardiovascolare.

Il direttore della Cardiologia, dottor Giulio Molon, ha sottolineato che questa certificazione è “un’ulteriore conferma del livello di expertise raggiunto dagli operatori e di conseguenza una garanzia di qualità e di sicurezza per il paziente”.

La dottoressa Laura Lanzoni, responsabile del Laboratorio, ha spiegato che la certificazione EACVI qualifica il Centro come specializzato nella valutazione ecocardiografica dei casi più critici e complessi. Questo include pazienti candidabili a procedure cardiologiche interventistiche percutanee, come la sostituzione della valvola aortica o la correzione della valvola mitrale, o a interventi cardiochirurgici, per i quali l’ecocardiogramma è un esame decisivo. È fondamentale anche per pazienti oncologici sottoposti a terapie potenzialmente cardiotossiche che necessitano di uno studio periodico del cuore, e per decidere la strategia di intervento su pazienti infartuati.

L’ecocardiogramma è un esame che utilizza gli ultrasuoni per visualizzare il cuore e le sue strutture, ed è indicato per tutte le patologie cardiologiche e quando malattie, interventi o terapie farmacologiche possono influire sulla salute cardiaca. Nel 2024, il Laboratorio di Negrar ha effettuato 9.100 ecocardiogrammi su adulti (di cui 320 transesofagei), 620 pediatrici e 120 esami fetali.

Il Laboratorio aveva già ottenuto nel 2014 la certificazione base dalla stessa società scientifica europea per l’ecocardiogramma transtoracico.