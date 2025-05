Asfa Verona: donazioni in crescita, il 2024 segna la ripartenza

Donazioni in crescita per Asfa Verona: il 2024 è l’anno della ripartenza.

Segnali positivi per Asfa Verona, l’Associazione Donatori Sangue San Francesco d’Assisi, che nel 2024 ha registrato 1.162 donazioni da parte di 611 donatori attivi, con un incremento rispetto all’anno precedente sia per il sangue intero (+5%) che per il plasma (+3%).

L’associazione è tornata operativa nella sede di via Lussino dopo l’incendio del novembre 2023 e ha rilanciato le attività con una nuova campagna di comunicazione, “Asfa, donazione in azione”.

Nonostante una lieve diminuzione del numero complessivo di donatori, sono stati registrati 46 nuovi ingressi, tra cui 9 rientri. Resta stabile la media di 1,9 donazioni annue per volontario, con un numero ancora alto di donatori inattivi (84).

L’assemblea provinciale che si è svolta nella storica Sala Morone del Convento di San Bernardino, ha confermato la volontà di Asfa di rafforzare le collaborazioni con altre realtà del territorio e di promuovere il dono anche attraverso eventi sportivi e iniziative congiunte. Tra queste: il Giro delle Sezioni, la partecipazione a Job&Orienta e la raccolta fondi “La Via del Dono”.

L’impegno continua anche sul fronte della promozione del plasma, con l’obiettivo di contribuire all’autosufficienza nazionale.

Per informazioni su come donare: 320 0125298 – info@asfaverona.it.