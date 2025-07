Completamente ubriaco, dà i numeri in un bar di San Bonifacio e prende a calci i carabinieri: arrestato un 30enne.

Ubriaco crea il panico in un bar a San Bonifacio e prende a calci i carabinieri: arrestato. Nella notte del 4 luglio, intorno alle 1.30, i carabinieri di San Bonifacio, con il supporto dei militari della Stazione di Colognola ai Colli, sono intervenuti presso un bar di San Bonifacio dopo la segnalazione di un soggetto in escandescenze intento a danneggiare gli arredi del locale.

All’arrivo sul posto, i militari hanno individuato e arrestato un cittadino marocchino di 30 anni, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine, che in gravissimo stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol stava inveendo contro gli avventori e il personale del bar. Vani i tentativi dei militari di riportare alla calma l’uomo, che, per opporsi alle operazioni di identificazione, si dimenava, tentando di colpirli con calci e pugni.

Accompagnato in caserma, il soggetto ha proseguito con atteggiamenti violenti anche in presenza del personale sanitario del 118, intervenuto per verificare le sue condizioni di salute, riuscendo a colpire con un calcio uno dei militari presenti. L’arrestato, come da direttive della Procura scaligera, nella mattinata odierna è comparso dinanzi al Tribunale di Verona che ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura del divieto di dimora in tutta la provincia di Verona.