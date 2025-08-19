La truffa del “Pacco di Bocelli” sventata a Negrar

Allarme truffa a Negrar: malviventi usano il nome del figlio di Bocelli come esca.

A Negrar, una signora ha rischiato di cadere in una truffa telefonica: chi chiamava si presentava annunciando l’arrivo di un pacco pieno di soldi, spedito dal figlio di Andrea Bocelli. Come riportato da Il Gazzettino, la donna era stata anche invitata a trasferire i propri risparmi su un conto “sicuro” delle Poste.

Purtroppo, le truffe ai clienti di Poste Italiane sono in forte crescita, soprattutto nel Nordest, e diventano sempre più sofisticate e convincenti. Gli anziani restano un target privilegiato, ma ormai chiunque può essere ingannato se colto di sorpresa e sotto pressione.

I truffatori, come spiegano spesso gli esperti, si fingono operatori postali o membri delle forze dell’ordine e fanno leva sull’ansia della vittima, per convincerla a cedere soldi e informazioni.