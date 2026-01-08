Treni sospesi tra Brescia e Verona per due weekend: cosa cambia

Lavori sulla linea Milano-Verona: stop ai treni tra Brescia e Veona per due weekend.

Disagi in vista sulla linea ferroviaria Milano-Venezia: stop ai treni tra Brescia e Verona per due weekend di gennaio. Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha programmato importanti lavori di manutenzione straordinaria che comporteranno la sospensione della circolazione ferroviaria in alcuni tratti strategici durante i fine settimana del 10-11 gennaio e del 24-25 gennaio.

Per limitare i disagi, Trenord ha predisposto un massiccio piano di trasporti alternativi con autobus sostitutivi, ma i tempi di viaggio subiranno inevitabilmente delle variazioni.

Il calendario delle chiusure.

Le modalità di interruzione variano a seconda del fine settimana interessato.

Sabato 10 e domenica 11 gennaio. La circolazione sarà totalmente sospesa nella tratta tra Brescia e Verona Porta Nuova. I treni “RE” faranno capolinea a Brescia, arrivando da Milano. Per proseguire verso Verona, i passeggeri dovranno utilizzare i bus messi a disposizione da Trenord, che opereranno con una frequenza di uno ogni 10 minuti.

Sabato 24 e domenica 25 gennaio. Lo stop riguarderà il segmento tra Brescia e Desenzano. In questo caso, i treni circoleranno regolarmente tra Milano e Brescia e tra Desenzano e Verona Porta Nuova (seppure con una nuova numerazione dei convogli). Il collegamento tra Brescia e Desenzano sarà garantito da bus a spola ogni 10 minuti.

Dettagli e consigli per il viaggio.

Secondo quanto riportato nell’avviso ufficiale di Trenord, gli autobus sostitutivi osserveranno orari specifici per garantire le coincidenze con i treni in arrivo e in partenza. Ad esempio, per i giorni 10 e 11 gennaio, sono previste partenze dei bus da Verona Porta Nuova verso Brescia con orari cadenzati (es. 19:43, 20:43, 21:43).