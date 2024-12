Tragico incidente a Ronco all’Adige: auto esce di strada, muore 59enne

Tragedia a Ronco all’Adige: auto esce di strada, un morto.

Tragico incidente questa mattina sulla Sp 19, vicino a Ronco all’Adige: intorno alle 7 un’auto è uscita di strada, morto il conducente, un uomo di 59 anni.

Sul posto sono intervenuti due mezzi di soccorso, un’ambulanza infermierizzata e un’auto medica, ma i tentativi di rianimazione sono stati inutili. Non c’è stato niente da fare. Infatti il decesso della vittima è stato confermato poco dopo l’arrivo del personale sanitario.

La polizia stradale è impegnata nelle indagini per chiarire le cause della fuoriuscita del veicolo. Da verificare il coinvolgimento di un altro veicolo. Anche i vigili del fuoco sono stati coinvolti per le operazioni di messa in sicurezza della zona.

(notizia in aggiornamento)